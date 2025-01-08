Gönyeli’de park halindeki araçta yangın çıktı

Gönyeli’de dün akşam bir apartmanın yan tarafında park halinde bulunan araçta yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, NA 787 plakalı araçta çıkan yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın iç kısmı ve motor bölümü tamamen; arka kapılar, bagaj kısmı ve lastikler ise kısmen yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan ısıdan dolayı apartmanın giriş katındaki sürme alüminyum pencere camları da çatladı.