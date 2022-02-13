Gönyeli’de poligonda çıkan kavgada iki kişi yaralandı

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13/02/2022

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Gönyeli’de poligonda çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Gönyeli’de dün, saat 23.00 sıralarında, Atıcılık Poligonu Lokali avlusu içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu H.Ç.(E-23) ve A.S.(E-30) bir taraf, M.K.(E-24), E.P.(E-20), H.K.(E-19) ve E.D.(E-44) diğer bir taraf olup bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurarak kavga ettikleri sırada, H.Ç. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı gelişigüzel sallayıp E.P.’yi belinden, E.D.’yi ise karnından hafif şekilde yaraladı. E.P. ve E.D. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

13/02/2022 13:31
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TAGS: Gönyeli’de poligonda çıkan kavgada iki kişi yaralandı
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