Gönyeli'de sorunlar çözüldü son gün imzaları atıldı

Futbolcuların verilen sözler tutulmadığı gerekçesiyle hafta içinde antrenmanlara inmediği Gönyeli'de sorunlar çözüldü.

Kaynak yaratılarak ödemelerin yapıldığı kırmızı beyazlılarda hazırlıklar teknik direktör Çağan Çerkez ve ekibi nezaretinde sabah antrenmanları da eklenerek başladı.

Dün akşam kulüp lokalinde futbolcularla toplantı yapılarak mangal partisi düzenlenirken taraftar grubu Red- White da destek verdi.

Gönyeli'de daha önce anlaşmaya varılan Okyanus Öndağ, Cevdet Alıcı ve Metin Melda ile transferin son günü anlaşılan K.Kaymaklı'dan İbrahim Kaba ile Çetinkaya'dan Berkant Demir Futbol Federasyonu’nda imza attı.

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