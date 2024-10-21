Gönyeli’de Streetball Turnuvası

Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Streetball Turnuvası Gönyeli’de yapılacak.

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21/10/2024

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Gönyeli’de Streetball Turnuvası

Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Streetball Turnuvası Gönyeli’de yapılacak.

25-26-27 Ekim tarihlerinde Demir Sokak’ta gerçekleşecek turnuvada Spor, Müzik ve Eğlence bir arada olacak.
Turnuva 25 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başarken, 26 Ekim cumarftesi turnuvada yarı finaller oynanırken, 27 Ekim Pazar günü de finallerle organizasyon tamamlanacak.

21/10/2024 11:39
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TAGS: Gönyeli, streetball, turnuva
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