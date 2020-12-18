Gönyeli’de U-9 Turnuvası ertelendi

Gönyeli Futbol Akademisi tarafından 20 Aralık Pazar günü Gönyeli Stadında gerçekleştirilmesi planlanan Şehit Mustafa Y Hacı – Şehit Hüseyin Amcaoğlu 9 Yaş altı U9 Anı Futbol Turnuvası son günlerde artan Covid-19 vakalarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Turnuvada Gönyeli Futbol Akademisi'nin yanı sıra Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi, Doğan Türk Birliği Futbol Akademisi ve Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi yer alacaktı.

Gönyeli Futbol Akademisi yetkilileri ilerleyen günlerde Şehit Mustafa Y Hacı – Şehit Hüseyin Amcaoğlu U9 Anı Futbol Turnuvasının yeni tarihini açıklayacak.





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18/12/2020 10:00