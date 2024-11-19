Gönyeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 kişi tutuklandı

(Kamalı Haber)- Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada 31 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Mustafa Abu Çavuş ile Abdulrahman Fadallah dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Kasım 2024 tarihinde zanlıların tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını, aynı gün operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, zanlıların Gönyeli’deki evinde yapılan aramada yatak odalarında 31 ayrı pakette toplam 31 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 5 Kasım 2024 tarihinde uyuşturucu maddeyi 42 gram olarak, aldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını, zanlıların 42 gram olarak aldıkları uyuşturucunun gramını bin liradan 6 gram satarak 6 bin TL aldıklarını, parayı ev harcamaları için kullandıklarını beyan ettiklerini açıkladı. Polis memuru, 3 günlük sürede ele geçirilen maddenin devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.