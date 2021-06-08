Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklu

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08/06/2021

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Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu! 2 tutuklu

Gönyeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Gönyeli'de,bugün saat 12.45 sıralarında PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.N.(E-39) ve B.N.(E-36)’nin üzerlerinde yapılan aramada tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup Soruşturma devam ediyor.

08/06/2021 19:03
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TAGS: uyuşturucu, tutuklu, kktc
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