Gönyeli'de yüzlerce gümrüksüz besin desteği ürünü tespit edildi

25.09.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren sporcu besinleri satılan bir mağazada polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 462 adet besin desteği ürünü tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri A.Ş.(E-29) ve S.Ö.Ş.(K-31) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczanede polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş 1 paket ilaç tespit edildi. Bahse konu eczane işletmecisi T.K.(E-33) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.