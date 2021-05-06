Gönyeli’deki katle teşebbüs zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de çocuk parkı içerisinde çıkan kavgada müşteki T.U’nun kafasına parke taşı vurarak ağır yaralanmasına sebep olan zanlılar Ş.K. ve H.S. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Zanlıların yaşlarının küçük olması üzerine mahkeme kapalı oturum yaptı.

Polisten alınan bilgiye göre 5 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa’da, Yeşilada isimli çocuk parkı içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Ş.K ve H.S’nin bir taraf T.U’nun bir taraf olup bir kavgada yer aldıkları esnada Ş.K’nin park içerisinde tasarrufuna geçirdiği yarım parke taşını T.U’nun kafasına vurup katle teşebbüs edip kafatasında parçalı kırık ve kesi olmasına neden olarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, söz konusu olayda kullanılan taş bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöröşurji Servisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesi bulunması üzerine zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün tutuklu kalmaları maksadı ile emir aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Kamalı Haber

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06/05/2021 15:06