Gönyeli'den 3 transfer

Gönyeli'de 3 transfer. Gönyeli Taro , Philip ve Azat Tip'i renklerine bağladı

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25/01/2020
HK

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Gönyeli'den 3 transfer

Gönyeli’de yabancı transferi tamamlandı. Gönyeli, Taro ve Philip’i  ana sponsor Gülenay Şirketler Grubu Direktörü Bahri Çıldır eşliğinde renklerine bağladı.

Gönyeli’de son dakkika bir transfer daha

Gönyeli geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nun yıldız oyuncusu Azat Tip'i de transfer etti.

Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini Gönyeli futbolcusu imzayı yapan imzayı attı.

25/01/2020 14:21
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TAGS: gönyeli, haber, kıbrıs, kktc, transfer
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