Gönyeli'den 3 transfer
Gönyeli'de 3 transfer. Gönyeli Taro , Philip ve Azat Tip'i renklerine bağladı
25/01/2020
HK
|
|
Gönyeli’de yabancı transferi tamamlandı. Gönyeli, Taro ve Philip’i ana sponsor Gülenay Şirketler Grubu Direktörü Bahri Çıldır eşliğinde renklerine bağladı.
Gönyeli’de son dakkika bir transfer daha
Gönyeli geçtiğimiz sezon Baf Ülkü Yurdu’nun yıldız oyuncusu Azat Tip'i de transfer etti.
Oyuncular Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini Gönyeli futbolcusu imzayı yapan imzayı attı.