Gönyeli'den altın değerinde 3 puan: 0-1

K-Pet Süper Lig'de 4.hafta maçında Gönyeli konuk olduğu Düzkaya'yı tek golle mağlup etti.

Gönyeli'ye üç puanı getiren golü Eray Osman Halil attı. Bu sonucun ardından Gönyeli puanını 6'ya çıkardı, Düzkaya ise 3 puanda kaldı.

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Emine Yarkın, Hakan Muhtaroğlu

Düzkaya: Ali Karal, Gilles Binya, İsmael Kone, Hasan Yanaroğlu, Ahmet Can Temel, Serkan Zeyin, Salih Zencirkıran(Dk.65 Mustafa Akış), Christian Tchami, Yunus Emre İleli(Dk.80 Batuhan Dal), Emre Bayırlı(Dk.57 Erhan Kendirci), Ahmet Karal

Gönyeli: Kemal Bağbal, Eray Halil Osman, Enes Keser, İbrahim Öksüzoğulları, Tufan Gencay(Dk.88 İsmet Saçma), Kahraman Dönmez, Raif Selden, Felix Obada, Efosa Francis(Dk.84 Erencan Aslan), Cristian Chukbuka, Esin Sonay(Dk.89 Osman Tilki)

Gol: Dk. 24 Eray(Gönyeli)

Kırmızı kart: Dk. 82 Erhan( Düzkaya)

06/10/2019 11:24