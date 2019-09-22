Gönyeli'den ilk galibiyet: 0-2

Gönyeli, ligin ikinci haftasında deplasmanda Binatlı'yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

İlk haftanın puansız iki ekibinin mücadelesinde gülen taraf konuk Gönyeli oldu. Kırmızı beyazlılar, konuk olduğu Binatlı'yı Mathew ve Turgut Kaçar'ın golleri ile 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Binatlı henüz puanla tanışamazken, Gönyeli 3 puana yükseldi.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Serkan Alkın, Ali Akçınar

Binatlı: Yunus, Menteş, Gisgord, Ayhan, Alaettin, Berkem, Muammer (Kemal dk. 46), Serkan ( Mehmet dk. 71), Debola, Moses, Mustafa (Mehmet Ali dk. 46) GÖNYELİ: Kemal, Tufan, İbrahim, Süleyman (M.Barkınay dk. 84), Buğra (Turgut dk. 61), Kahramen, E.Sonay (Erencan dk. 87), Eray, Mathew, Christian, Lazarov

Goller: 23.Dk Mathew, 77.Dk Turgut (GÖNYELİ)

22/09/2019 11:31