Gönyeli’den MTG’ye 'nostaljik' gönderme

Bugün oynan ve Kıbrıs Türk futbol tarihinin, ezeli rekabetin simgelerinden olan Gönyeli- Mağusa Türk Gücü maçını, ev sahibi Gönyeli 5- 1 kazandı.

Farkı galibiyetin ardından, Gönyeli Spor Kulübü sosyal medya hesabından yerde yatan bir “Garga” resmî paylaşıldı ve “Garga öldü” notu düşüldü.

Bilindiği gibi, 1960- 70’li yıllarda zirveye oynayan iki ekip de birbirine benzer göndermeler yapmaktaydı. MTG’liler göleti simgeleyen balık atıyordu sahaya, Gönyeliler ise Garga...

Ölü Garga resmî, hayvanseverleri kızdıracak olsa da, iki kulüp arasında nostaljik günleri hatırlatan bir atışma da yeniden başlamış oldu.

MTG’nin hemen mi cevap vereceği, yoksa ikinci yarıdaki maçı mı bekleyeceği merak konusu...