Gönyeli'den Önemli Transferler

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, Sabri-Raif Selden kardeşlerin ardından geçtiğimiz sezon Esentepe'de forma giyen yabancı futbolcu Efosa Francis'i de kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Binatlı'yı mağlup ederek moral bulan ve toparlanma aşamasında olan Gönyeli'de transferler devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Düzkaya'da forma giyen Sabri-Raif Selden kardeşlerin ardından geçtiğimiz yıl Esentepe'de oynayan sol kanat ve on numara oyuncusu Efosa Francis'i de kadrosuna kattı. Efosa, dün yeni takımı ile antrenmana da çıktı. Teknik Direktör Turan Altay'ın Efosa'nın yerine hangi yabancı oyuncuyu göndereceği bugün belli olacak. Nijeryalı golcü geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Esentepe forması ile 7 gole imza atmıştı.



25/09/2019 08:16