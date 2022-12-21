Gönyeli’nin sevilen siması Yusuf Yönlüer

Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

Tenis sporuna gönül veren, bu sporu birçok gence sevdiren Yusuf Yönlüer, Gönyeli’nin sevilen simalarından biri...

Tenise olan tutkusu nedeniyle, bu alanda kendini geliştiren ve en son Gönyeli Tenis Kulübü’nde antrenörlük yapan Yönlüer, uluslararası birçok yarışmaya katıldı. Yönlüer, beş kardeşin en küçüğü. 1966 yılında dünyaya gelen Yönlüer, 21 Aralık 2013 tarihinde hayatını kaybetti.

Ömrüne birçok sevgi, dostluk ve başarı sığdıran Yönlüer, bugün spor camiasında adı sıkça zikredilen kişiler arasında yer alıyor…

17 Ocak 1966 yılında Gönyeli’de doğan Yönlüer, beş kardeşin en küçüğüdür. Yönlüer, İlkokulu Gönyeli İlkokulu, ortaokulu Bayraktar Ortaokulu, Liseyi ise Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu.

Yönlüer, okul yılları boyunca aktif olarak sporun içinde oldu. İyi bir voleybolcu olan Yusuf Yönlüer, aynı zamanda GTSK’de futbolcu olarak da görev yaptı.

1984 yılında üniversite eğitimi için Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine giden Yönlüer, 1991 yılında Ayşe Bora Yönlüer ile evlendi.

Gönyeli Spor Kulübü’nde futbol oynamaya devam eden Yönlüer, tercihini tenisten yana kullanarak Gönyeli Tenis Kulübü’nde tenis antrenörlüğü yapmaya başladı. Kendini geliştirmek için sürekli yurtdışında kurslara ve seminerlere katılan Yönlüer, yıllarca Kuzey Kıbrıs Tenis Tenis Federasyonu baş antrenörü ve Gönyeli Tenis Kulübü baş antrenörü olarak görev yaptı.

İşini çok severek yapan, ülkemiz tenisine büyük katkılar koyan Yusuf Yönlüer, rahatsızlandığı tarihe kadar antrenörlüğe devam etti. Bu sürede yüzlerce çocuğa tenisi sevdirdi. Birçok öğrencisi Türkiye’de şampiyonluklar kazandı. Eliz Maloney, Yusuf Yönlüer’in “Bir gün Wimbledon’da göreceğiz!” dediği ve İngiltere’ye tenis eğitimi için gönderilmesini sağlayan, Britanya Şampiyonu olarak her geçen gün o hedefe biraz daha yaklaşan öğrencisidir.

Yusuf Yönlüer, 21 Aralık 2013’te vefat etti.

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21/12/2022 17:29