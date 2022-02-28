Gönyeli’yi birbirine katan sürücü teminata bağlandı!

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Gönyeli’de kullanımındaki araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım üzerine çıkıp orada bulunan kamera direklerine çarparak takla aran araç sürücüsü Alusine Barrıe tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı. Polis, 26.02.2022 tarihinde saat 23.20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde yönetimindeki ZMH 125 plakalı kiralık salon araç ile kuzeybatı istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Alusine Barrıe(E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Biçentürk restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre sağda bulunan kaldırım taşlarına aracının sağ ön kısmı ile çarpıp kaldırım üzerine çıktıktan sonra akasya ağacına aracının ön kısmı çaptıktan sonra yoluna devam ederek logar kapağını çevreleyen beton çerçeveye aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra tavanı üzerine devrildiğini anlattı. Polis, aracın sürüklenerek sabit görüntülü radar sistemi flaş direğine aracının sağ yan kısmı ile çarptıktan sonra tavanı üzerinde sürüklenmeye devam edip sabit görüntülü radar sistemi radar kabinine aracının yine sağ yan kısmı ile çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde tavanı üzerinde durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZMH 125 plakalı araç sürücüsünün kaza mahaline gelen 112 acil ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek Acil Servisi'nde görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip aynı gün kendi isteği ile imzalayıp "Dikkatsiz sürüş" suçundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti. Polis, kazada Karayolları Dairesi'ne ait sabit görüntülü radar sistemi flaş direğine ve radar kabinine 100.000 TL, ZMH 125 plakalı araca 50,000 TL, Gönyeli Belediyesi'ne ait logar kapağını çevreleyen beton çerçeveye ve akasya ağacına 1,000 TL tahmini hasar olmuş olup kaldırım taşlarına ise herhangi bir hasar olmadığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak 3. şahıs sigortası yasası altında mala verilen zararlar uyarınca getirilen sınırlamaların 150 bin Türk lirası olduğu, huzurunuzdaki meselede sabit görüntülü radar sisteminin kesin hasar tespitinin Paralik LTD'den yapılan soruşturmada sabit görüntülü radar sisteminin değerinin 600 bin TL olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Alusine Barrıe’nin dikkatsiz sürüş suçuna methaldar olduğunu ve kaza ile ilgili zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmış olup zanlının davasında hazır bulunma maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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28/02/2022 15:56