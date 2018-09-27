Google 20 yaşına girdi, değeri 800 milyar doları aştı!

Dünya devi Google, bugün 20'nci yaşını kutluyor. Uzun soluklu öyküsü tüm dünyaya dokunan Google, bugün 800 milyar doları aşkın bir değere sahip ve her gün yüz milyonlarca kullanıcı Google'da kendini buluyor. Bu özel gün için Google doodle da hazırlamayı ihmal etmedi!

Temeli 1996 yılında atılan Google, macerasına California’da başladı. Stanford Üniversitesi’nde doktora yapan iki öğrenci (Larry Page ve Sergey Brin) araştırma projesi olarak başladıkları çalışmalarını, farklı ve kullanıcıya istediğini verecek bir arama motoru yapmak üzerine kurmuşlardı. Hangi sayfanın kaç kez gösterildiğine göre sıralama yapan tipik arama motorları yerine, PageRank teknolojisini kullanan ve böylece her siteyi belirli kriterlere göre değerlendiren bir sistemi esas alan ikili, böylece 1998’de şirket olarak kurulan ve domain adresi satın alınan Google’ın ilk temellerini atmış oldu.

İlk kuruluşu internetin o zamanlar en sık kullanılan kodlama sistemi olan HTML ile yapılan Google, sonrasında içinde pek çok algoritmayı ve sistemi de barındırmaya başladı ve hem daha geniş imkanlara, hem de farklı kodlama sistemlerine ihtiyaç duydu. 2001 yılında ise 1 milyar kullanıcı sayısını aşarak, yıllar önce kırdığı kendi rekorunu bir kez daha egale etti. Sonrasında ise Yahoo gibi piyasa devlerini alt etti ve arama sistemleri içerisinde kullanıcının tercih ettiği bir numaralı site haline geldi.