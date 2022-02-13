Google, Android 13'ün ilk geliştirici önizlemesini yayınladı

Google'ın bu yıl Android tarafına hangi güncellemeleri sunacağı hakkında ipuçları verdi.

Google, Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 12'yi 2021'de tanıtmıştı. Android 12 sonrası Android 13'ün özellikleri ve tasarımı merak edilmeye başlandı. Şimdi ise Google, Android 13 konusunda ilk adımı attı.

Android'in yeni özellikleri arasında güncellenmiş tema seçenekleri ve gizlilik özellikleri, yeni dil kontrolleri gibi değişikliklerin yer aldığı belirtiliyor.

Material You odaklı Android 12'den sonra, Android 13'ün dinamik uygulama simgelerini Google'ın uygulamaları dışında tüm uygulamalara genişlettiği aktarılıyor.

Yeni sürümde, kullanıcıların uygulamalarla fotoğraf ve video paylaşmasına olanak tanıyan bir fotoğraf seçici ve uygulamaların konum iznine sahip olma ihtiyacını daha da azaltmak için yeni bir Wi-Fi izni sunulduğunun altı çiziliyor. Google, bu özelliği Android 11 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm telefonlara getirmeyi planlıyor.

Android 13'te daha birçok değişiklik olduğu belirtilirken, yeni sürümün kararlı halinin haziran veya temmuz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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13/02/2022 14:35