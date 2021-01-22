Google Avustralya’dan çekilebilir

Avustralya, Google, Facebook ve potansiyel olarak diğer teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması için dönüm noktası niteliğinde bir yasa hazırlığında.

Ancak ABD merkezli teknoloji devleri, yasaların uygun olmadığını ve yerel hizmetlere erişime zarar vereceğini savunuyor.

Bu arada Avustralya Başbakanı Scott Morrison da “tehditlere” boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva Cuma günü Senato’daki duruşmada yasaların “uygulanamaz” olduğunu söyledi ve “Bu durum yasalaşacak olursa, bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka gerçek bir seçenek bırakmaz” ifadelerini kullandı.

Google, Avustralya’daki en yaygın arama motoru konumunda.

Hükümet, teknoloji platformlarının haberleri okumak isteyen insanlardan müşteri kazanması nedeniyle teknoloji devlerinin haber kanallarına “makul” bir miktar ödeme yapmaları gerektiğini savunuyor.



Hükümete göre, Avustralya yazılı medyası 2005 yılından bu yana reklam gelirlerinde yüzde 75 düşüş yaşadı.

Google’ın ana ürününü kaldırma tehdidi, diğer ülkeler tarafından yakından izlenen bir tartışmanın ortasında, şimdiye kadarki en ciddi tehdit.

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22/01/2021 10:03