Google CEO'sunun maaşı açıklandı

İnternet devi Google ve Alphabet'in CEO'luğunu yapan Sundar Pichai'nin maaşının yıllık 2 milyon dolar olduğu açıklandı.

Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Pichai, performansına göre 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.

Google yani Alphabet’in 2019 Aralık piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde. Google bu değeriyle dünyanın en değerli 5 şirketinden biri.

23/12/2019 17:39