Google Chrome kullanıcılarını uyardı: Uygulamayı güncelleyin

Google bir güvenlik açığının tespit edilmesi nedeniyle bir hafta içinde ikinci kez Chrome kullanıcılarının uygulamayı güncellemesini istedi.

Google Chrome bilgisayar korsanlarının sızabileceği dört üst düzey güvenlik açığı keşfetmesi nedeniyle kullanıcılarını bir hafta içinde ikinci kez uyardı.

Google, Chrome'un 2,6 milyar kullanıcısını, uygulamanın altında saklanan sayısız güvenlik açığını düzeltmeye çalışan kritik güncellemeyi indirmelerini istedi.

Google ve TAG tehdit analiz grubu, Chrome kullanıcılarını, bilgisayar korsanlarının OpenSSL kodunu kullanan güvenlik tarayıcılarının tespit edemediği "hatalı biçimlendirilmiş kod imzaları oluşturduğu" konusunda da uyardı.

Ayrıca TAG, bilgisayar korsanlarının Chrome'da yaptığı söz konusu tekniğin OpenSUpdater hattı altındaki yazılımlar tarafından kullanıldığını da belirtti.

OpenSUpdater, tarayıcı kullanıcılarına bilgisayarlara kabataslak uygulamalar yüklemeleri için reklamlar gösteren riskli bir yazılım olarak kategorize ediliyor.

TAG ayrıca, söz konusu tekniğin çoğunlukla çevrimiçi oyun uygulamaları indiren ABD'deki kullanıcılar için geçerli olduğunu da ortaya koydu.

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15/10/2021 12:24