Google Chrome’dan kullanıcılarına müjde: Dev değişiklikler geliyor!

hrome Canary kanalında yapılan güncelleme, Material Design arayüzünü varsayılan olarak etkinleştiriyor. Yeni tasarımda her şey oldukça farklı görünüyor. Adres çubuğu yenilenirken sekmelerin şekillerinin ve renklerinin değiştiği gözleniyor. Adres çubuğundaki simgelerde de değişiklik yapıldığı söyleniyor. Kısacası yeni Chrome herkesin kullanımına sunulduğunda, ona tekrar alışmak biraz zaman alabilir.

Bu yeniliklere bir ayar değişikliğiyle daha önceden de ulaşılabiliyordu, ancak şimdi Windows ve Linux’ta ince ayar yapmaya gerek kalmadan erişiliyor (macOS’ta hala ince ayar gerekli). Bununla birlikte Canary’nin geliştirme aşamsındaki yapıları temsil ediyor ve hatalar içerebiliyor.

DHA