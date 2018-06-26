HABER KIBRIS

Google Earth evinizle Paris arasındaki mesafeyi ölçecek

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın dijital harita servisi Google Earth yeni özelliği ile dünyadaki her bölge ve yapının alanını ölçmemize izin veriyor.

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26/06/2018

Google Earth evinizle Paris arasındaki mesafeyi ölçecek
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Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle kullanıcılar, artık telefon kameralarıyla herhangi bir objenin boyunu ölçebilir hale geldi.   
  
Google ise işi biraz daha ileri götürerek Google Earth servisine yeni bir özellik eklemeyi planlıyor.   
  
Buna göre Google Earth üzerinden kullanıcılar artık herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçebilecek.  
  
Kullanıcılar kendi evleriyle Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nin arasındaki mesafeyi Google Earth üzerinden ölçebilecek.   
  
Android cihazlara ve Chrome tarayıcısına bugün sunulan özelliğin, iOS cihazlara ilerleyen haftalarda sunulması planlanıyor.

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TAGS: Google Earth, Paris, mesafe, haber, kıbrıs
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