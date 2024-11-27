Google Earth ile ailesini buldu... 4 yaşında kaybolmuştu

Henüz 4 yaşındayken abisiyle beraber tren vagonlarını temizleyerek geçimini sağlayan Saroo Brierley, trende uyuya kalınca işler değişti. 25 yıl boyunca kayıp olan çocuk yıllar sonra ailesine kavuştu. Saroo'nun kabusu 25 yıl sonra Google Earth sayesinde bitti.

Hindistan'da yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olan Saroo, abisiyle tren vagonlarını temizleyerek para kazanıyordu. Yorgun olduğu bir gün vagonda uyuya kalan Saroo, gözlerini açtığında başka bir yerdeydi. Kendini Hindistan'ın Kalküta şehrinde bulan Saroo'ya bir genç yardım ederek çocuk merkezine götürdü.

Çocuk merkezinde bir süre kalan Saroo, Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinildi. 20 yaşına kadar Avustralyalı ailesiyle yaşayan Saroo, gerçek ailesini araştırmaya başladı. Google Earth üzerinden çocukluğuna dair izler arayan Saroo, köyü olan Ganesh Talai'yi buldu.

Sadece 4 yaşına kadar yaşadığı köye 25 yıl sonra dönen Brierley, döndüğünde acı haberi de aldı. Kendisini yıllarca tren vagonlarında arayan abisi tren kazasında hayatını kaybetmişti.

Saroo, Hindistan'da kaybolan milyonlarca çocuktan sadece biri..