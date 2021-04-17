Google Earth'ten yeni 'Timelapse' özelliği

Google Earth'e eklenen yeni 'Timelapse üç boyutlu video özelliği' ile Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık değişim gözlemlenebilecek. Yeni özelliğin iklim değişikliğine dikkat çekeceği de düşünülüyor.

Google Labs tarafından geliştirilen Google Earth uygulamasına eklenen özellik, bugün bir blog sayfasında paylaşıldı.

Timelapse' adı verilen yeni özelliğe göre Dünya'nın herhangi bir yerindeki 37 yıllık coğrafı değişimler üç boyutlu video ile görülebilecek.

Gezegendeki değişimlerin yıl yıl sergileneceği özelliğin iki boyutlu versiyonunun zaten uygulamada mevcut olduğunu belirten uzmanlar, 'üç boyutlu videolar aracılığıyla gezegende gezinti yapmanın daha sürükleyici olacağını' savunuyor.

24 adet uyduyla 1985 yılından itibaren çekilen görüntülerin yer alacağı belirtilirken, Timelapse'in farklı açılardan kullanılması ise kameranın konumunu değiştirmekle mümkün olacak.

Öte yandan, Google Earth direktörlerinden Rebecca Moore, Timelapse özelliğinin iklim değişikliğine ve doğanın tahribatına dikkat çekeceğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



17/04/2021 16:23