Google Fitbit'i satın alıyor

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve zindelikle ilgili verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, geçtiğimiz yıl 2,1 milyar dolara Google'a satılmıştı.

SATIN ALMA BEDELİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolara Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

ONAY VERİLDİ

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

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18/12/2020 17:54