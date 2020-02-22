Google, gizli Whatsapp gruplarını ifşa etti

Günümüzde bireysel iletişimin dışında, insanların birbirleriyle haberleşmesi için en önemli araçlardan biri haline gelen WhatsApp'ta yer alan bazı gizli gruplar, Google tarafından sistemsel problem nedeniyle ifşa edildi.

Gündelik yaşantıda WhatsApp, bireysel iletişimin dışında kitlelerin birbiriyle haberleşmesi için de önemli bir konumda yer alıyor. Bunun arkasında da grup özelliği var. Geniş katılımlı gizli gruplar her ne kadar bugüne kadar güvenli gözükse de Google’ın önemli bir açığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Gruplara katılmak için paylaşılan bağlantılara artık herkes ulaşabiliyor.

GOOGLE GRUPLARI TEHLİKEYE SOKUYOR

DonanımHaber'de yer alan habere göre, gruplara kullanıcı davet etmek için bağlantı paylaşma özelliği kullanılabiliyor. Bu bağlantıları arama motorunda indeksleyen Google, haliyle gizli grupları tehlikeye sokuyor. Birkaç basit aramayla birçok gruba erişilebiliyor.

Hatta o gruba ait katılma bağlantısına sahip olduğunuz için gruba girip, gruptaki kişilerin telefon numaralarına dahi ulaşabilmek mümkün hale geliyor.

TELEFON NUMARALARI İFŞA EDİLDİ

Motherboard tarafından yapılan araştırmada 470 binin üzerinde grup bağlantısı bulunabildi. Yine aynı kaynak Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiği belirtilen bir sivil toplum örgütünün WhatsApp grubuna girmeyi başardı. Haliyle gruptaki herkesin telefon numarasına erişebildi.

Benzeri durumlar diğer mesajlaşma uygulamalarıyla da yaşanabilir. Dolayısıyla grup yöneticilerinin kullanılmadığı anlarda, bağlantıyla gruba girme özelliğini kapatmaları yararlarına olacaktır. Google’ın indekslemesi durumunda gruplarınıza yabancı kişilerin girdiğine şahit olabilirsiniz.