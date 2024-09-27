Google Gmail'de devrim yaratacak yeni özelliğini duyurdu!

Dünyaca ünlü arama motoru Google kullanıcılarına daha konforlu hizmet verebilmek için kendisini geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyor. İşte yeni Google Gmail özelliği ve detayları.

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27/09/2024

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Google Gmail'de devrim yaratacak yeni özelliğini duyurdu!

Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Google, Gmail mobil uygulamasını yeniliklerle güncellemeye devam ediyor.

GEMİNİ DEVREYE GİRİYOR

Şirket, kullanıcı deneyimini geliştirmek için Gemini entegrasyonunu devreye alarak Akıllı Yanıt fonksiyonunu bir üst seviyeye taşıyor.

KULLANICILARA 3 ÖNERİ SUNULACAK 

Artık e-postalara yanıt verirken, Gemini tarafından oluşturulan üç öneri görüntülenecek ve bu öneriler, tüm e-posta zincirinin bağlamına göre şekillenecek.

HANGİ KULLANICILAR YARARLANABİLECEK? 

Özellik, Gemini Business, Enterprise, Education ve Premium planlarına abone olan Workspace kullanıcıları ile Google One AI Premium aboneleri için geçerli olacak.

Şu an için yalnızca İngilizce dilinde sunulan bu yenilik, zamanla diğer dillere de destek verecek. Kullanıcıların ayrıca Google Workspace Labs programına kaydolmaları gerekecek.

27/09/2024 15:29
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TAGS: Google, Gmail
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