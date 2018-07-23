Google Görseller değişime gidiyor!

Google'ın popüler görsel arama motoru Google Görseller, tasarım değişikliğine gidiyor. Google, geçtiğimiz sene mobil için yaptığı tasarım değişikliklerini şimdi de Google Görseller'in masaüstü sürümü için uygulamaya hazırlanıyor.

Google, geçtiğimiz aylarda Google Görseller'den görseli yeni sekmede açmamıza olanak sağlayan seçeneği sistemden kaldırmasıyla tepkileri üzerine çekmeyi başarmıştı. Anlaşılan tek karar bununla da sınırlı değilmiş. Google, popüler görsel arama motorunun tasarımını da değiştirme kararı aldı.

Mobil cihazlar ile aynı deneyimi vermek için yapıldığı tahmin edilen bu değişiklik sonucunda Google, mobildeki arayüzün oldukça benzer halini masaüstüne taşımış olacak. Google'ın yapacağı bu değişim sadece tasarımsal olacak gibi duruyor. Anlaşılan Google amcamızın canı sıkılmış anlayacağınız.

Artık görsel arama sonuçlarındaki bir görsele tıkladığımızda ufak farklı bir pencere karşımıza gelecek. Şu an kullanılan arayüzdekinin aksine benzer görseller ve alakalı arama önerileri görselin alt kısmında bulunacak. Böylelikle daha geniş çaplı bir arama seçeneği sizlere sunulmuş olacak.

Henüz bu konu hakkında Google'dan bir açıklama gelmiş değil. Güncellemenin ne zaman geleceği de haliyle netliğe kavuşmuş değil. Bakalım Google bizler için neler planlıyor?