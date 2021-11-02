Google haritalarda gizemli kara delik!

Google Haritalar birçok insan için A noktasından B noktasına gitmek için kullanışlı bir araçtır. Ancak küçük bir grup meraklı insan için bu bir gizem kaynağıdır. Yeterince dikkatli bakarsanız, gerçeğin ötesinde bir şeyi gizler gibi görünen garip görüntüler bulabilirsiniz ama bunlar yalnızca Google Haritalar'ın düzgün çalışmadığının işaretleri olabilir.

Meraklı bir Reddit kullanıcısı Google Haritalar'ı kullanırken okyanusun ortasında bir Kara Delik buldu. Kokoblocks isimli kullanıcı, Google Haritalar alt dizinine "Bu da ne böyle" diye yazdı, "Bu bir adaya hiç benzemiyor."



ASKERİ ÜS MÜ?

Dikkat çeken görüntüye gelen ilk yorumlar adanın gizli bir askeri üs olabileceğini söylüyordu. Bir kullanıcı "Bir nedenden dolayı sansürlenmiş görünüyor" dedi. Bir diğer kullanıcı ise “Böylesine sığ, küçük bir adada doğal bir oluşumun böyle siyah olması mantıklı olmaz." şeklinde yorum yaptı.

Google konumları genellikle askeri üsler veya hapishaneler gibi "hassas" bölgeleri bulanıklaştırıyor. Lakin bu görüntü bulanık değildi, o yüzden siyah nokta etrafındaki birçok teori, görüntünün siyahlığını açıklamaya çalışmaya odaklandı.

TARTIŞMA NOKTASI OLDU

Bir kullanıcı "Delik olmadığı varsayılırsa, karanlığa neden olan bir yeraltı volkanı olabilir. Büyük olasılıkla magmatik kaya," derken, bazı kullanıcılar bu siyah yerin "Lost" adlı TV dizisindeki ada olabileceğini öne sürerek gönderiyle dalga geçme fırsatı buldu.

Bir başka kullanıcı da Dünya'nın tamamen boş olduğunu öne süren Boş Dünya teorisine atıfta bulunarak, "Burası Boş Dünya’nın girişi." sonucuna vardı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Google Haritalar'daki bu gizemli yerin sırrı çok sürmeden çözüldü ve görüntünün aslında Vostok Adası olduğu ortaya çıktı. Bu siyah görüntü Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yer alıyor ve Orta Pasifik'te 33 mercan atol ve ada içeren bir ada ülkesi olan Kiribati Cumhuriyeti'ne ait. Siyah olarak görünen şeyin de aslında çok koyu yeşil, Pisonia ağaçlarından oluşan çok yoğun bir orman olduğu anlaşıldı.

Bir kullanıcı "Delik olmadığı varsayılırsa, karanlığa neden olan bir yeraltı volkanı olabilir. Büyük olasılıkla magmatik kaya," derken, bazı kullanıcılar bu siyah yerin "Lost" adlı TV dizisindeki ada olabileceğini öne sürerek gönderiyle dalga geçme fırsatı buldu.

Bir başka kullanıcı da Dünya'nın tamamen boş olduğunu öne süren Boş Dünya teorisine atıfta bulunarak, "Burası Boş Dünya’nın girişi." sonucuna vardı.

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02/11/2021 13:19