Google haritalarda gizemli yardım çağrısı

San Bernardino Otoyolu yakınındaki Union Pacific Demiryolu’na ait bir alanda tespit edilen bu yazılar, insan kaçakçılığı şüphesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Los Angeles Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, yazıların yaklaşık bir yıl önce oluşturulduğu ve olay yerinde herhangi bir tehlike bulunmadığı belirtildi.

Union Pacific Polis Departmanı Sözcüsü, "Google Maps’te görülen ‘HELP’ yazısı yaklaşık bir yıl önce oluşturuldu. Kimse tehlikede değil" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yazıların bölgedeki bir kişi tarafından tekrar tekrar yazıldığını ve bunun yanlış anlaşılmalara yol açtığını aktardı.

Ayrıca, bu kişinin yalnızca Union Pacific arazisinde değil, çevredeki diğer mülklerde de benzer yazılar yazdığı ifade edildi.

Los Angeles Polis Departmanı, sosyal medyada paylaşılan bir video hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin barınma ya da ruh sağlığı değerlendirmesi tekliflerini reddettiğini belirtti.

Polis yetkilileri, olayın insan kaçakçılığıyla bir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, "Bu kişi birkaç yıldır bölgede bulunuyor" dedi.