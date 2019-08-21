Google hepsini sildi: Telefonunuzda yüklüyse acilen kaldırın!
21/08/2019
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Google, milyonlarca telefona yüklenen onlarca uygulamayı yayından kaldırdı. Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri varsa hemen silin...
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!
Blur Photo Editor, Background Replacement, Color House2019...
Pro Camera Beauty
SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
Artistic effect Filter
Beauty Camera
Call Recorder:
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Art Editor
Selfie Camera Pro
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Art Filter Photo Effects
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