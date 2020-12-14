Google ‘hibrit’ çalışma modeline geçiyor

Google, çalışanlarının evden çalışmalarını isteyen ve bu adımı atan ilk şirketlerden biriydi. Çalışanlarının ofise dönüşleri defalarca ötelendi. Tarih önce Ocak 2021’e, sonra Temmuz’a ve en son olarak Eylül’e ertelendi.

Covid-19 aşısının ilk dozlarının Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaşmasıyla birlikte bu uzun soluklu bir uzaktan çalışma döneminden sonra Google’ın da aralarında bulunduğu şirketler, çalışanların ofislere nasıl geri dönecekleri konusunda fikir üretmeye başladı.

Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai, Pazar gecesi personele gönderdiği bir e-postada, şirketin ofise dönmenin güvenli hale gelmesinden sonra “esnek bir çalışma haftası” fikrini test ettiğini söyledi. Pilot plana göre, çalışanların diğer günler evden çalışırken “işbirliği günleri” için ofiste haftada en az üç gün çalışmaları bekleniyor.

Pichai, The New York Times’a da ulaşan bir e-postada, “Esnek bir çalışma modelinin daha fazla üretkenlik, işbirliği ve refaha yol açacağına dair bir varsayımı test ediyoruz. Bizim ölçeğimizdeki hiçbir şirket şimdiye kadar tamamen hibrit bir iş gücü modeli oluşturmadı – ancak birkaçı onu test etmeye başlıyor – bu yüzden denemek ilginç olacak” ifadelerine yer verildi.

OFİSE DÖNMEDEN ÖNCE AŞI YAPILACAK MI?

Pichai’nin e-postasında, şirket çalışanlarının ofise dönmeden önce corona virüsü aşısı yaptırmasını isteyip istemediği belirtilmedi. Google Sözcüsü Gina Scigliano, Google’ın, uzmanların aşıyı çalışanlar için uygun olduğunu söylediğinde almalarını önerdiklerini hatırlattı. Scigliano, 2021 ortasından sonlarına kadar Covid-19 aşılarını çalışanlarının kullanımına sunmak için yardımcı olacaklarını da açıkladı.

Corona virüsünün farklı ülkelerdeki farklı durumları nedeniyle, Google’ın esnek çalışma programlarını uygulamaya koyma planının zamanlaması hâlâ net değil. Yeni programlar, veri merkezlerinde veya laboratuvarlarında müşterilerle veya çalışanlarla çok fazla zaman geçiren çalışanlar gibi bazı Google çalışanları için bu esnek çalışma saatleri geçerli olmayabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI DÜZENLENECEK

Google, daha esnek çalışma alanlarının bir parçası olarak, daha düşük corona virüsü riski olan alanlara yeni ofis tasarımları yerleştirmeyi planladığını açıkladı. Çalışanlara, on iki kadar kişi için ortak çalışma yerleri ayırtma ve daha büyük toplantılar için dış mekanların güvenliğini sağlama gibi seçenekler sunmayı planlıyor. Ev dışında sessiz bir alana ihtiyaç duyan çalışanlar için firma, ofislerinde rezerve edilebilir masalar sunacak.

Google ayrıca, özellikle uzaktan çalışmaya uygun yerlerde yaşamayan çalışanlar için ofiste çalışma deneyimi ile evden çalışma arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olacak yeni yollar geliştirmeyi planladığını söyledi. Şirket, profesyonel kalitede yayınları çevrimiçi olarak gruplara göndermek için ofis içi sunum kabinleri oluşturduğunu söyledi.

NETFLIX DE ÇÖZÜM ARIYOR

Çözüm arayan tek firma Google değil. Geçen ay ViacomCBS çalışanlarına, çalışma takvimlerini kendi aralarında ‘evde ve ofislerinde çalışmak arasında’ bölmesini istediğini söyledi. Bunu yaparken şirket, hibrit bir modelin çalışanlar için daha fazla esneklik sağlarken gayrimenkul ihtiyaçlarını azaltacağını ve maliyetleri düşürdüğünü söyledi.

Netflix’in CEO’su Reed Hastings, evde çalışmaktan “olumlu” bir şey görmediğini ve fikirleri tartışmak için bir araya gelememenin “tamamen olumsuz” olduğunu söyledi. Ancak, beş günlük çalışma haftasının ofiste dört gün olmasını beklediğini söyledi.

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14/12/2020 14:25