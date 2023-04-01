Google iklim değişikliği konusuna duyarsız kalmadı

Google, aşırı hava durumu uyarılarını zaten etkilenen konumlardaki kullanıcılara gönderiyor ve Arama sayfası aracılığıyla olay hakkında yararlı, anlaşılması kolay bilgiler sağlıyor.

Şirket şimdi bu listeye aşırı sıcaklık uyarılarını da ekledi. Olayla ilgili Google’da arama ayrıntıları, sıcak hava dalgasının tahmini başlangıç ​​ve bitiş tarihlerinden, bu sırada dikkat edilmesi gereken tıbbi sorunlara ve etkilerinin nasıl azaltılacağına kadar her şeyi söylüyor. Şirket, sağlanan bilgilerin hem doğru hem de uygulanabilir olmasını sağlamak için Global Heat Health Information Network (GHHIN) ile ortaklık yapmakta.

Google, şirketin Çevresel Öngörüler Gezgini uygulamasındaki bir özellik olan ve “yapay zeka ile havadan görüntüleri birleştirerek şehirlerin mevcut ağaç kapsamını anlamalarını sağlayan Tree Canopy’yi geliştirdi. Tree Canopy zaten bir düzineden fazla şehirde kullanılıyor, ancak Çarşamba günkü duyuru ile program, Atlanta, Sidney, Lizbon ve Paris de dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 350 şehre genişleyecek.

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01/04/2023 12:58