Google 'internet balonu'nun fişini çekiyor

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in bünyesinde bulunan Loon’un internet balonu projesi için yolun sonuna gelindi.



The Verge'de yer alan habere göre, şirket söz konusu balonlar ile yeryüzüne internet hizmeti veren projeyi iptal etme kararı aldı.



Şirketin konu ile ilgili yayınladığı blog yazısında internet balonlarının önümüzdeki aylarda gökyüzüne veda edeceği bilgisine yer verildi.



ABD merkezli teknoloji şirketi projeye 2013 yılında başlamıştı. Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.



İnternet balonları geçtiğimiz aylarda Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başlamıştı.

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22/01/2021 09:19