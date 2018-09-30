Google, Her Yıl Apple'a 9 Milyar Dolar Ödüyor

Google, Safari'nin varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için ciddi paralar ödüyor ve uzmanlara göre bu rakam 9 milyar dolara ulaştı.

Apple ve Google arasında senelerdir bir anlaşma yürürlükte ve Google, Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olabilmek için şirkete her sene düzenli olarak ödeme yapıyor. Ödenen rakama dair tek resmi bilgi ise 2014 senesinde ortaya çıkan bir belgeye dayanıyor ve burada anılan rakam 1 milyar dolar. Fakat aradan geçen 4 senede yaşanan değişikliklerin ve gelişmelerin bu rakamı astronomik boyutlara çıkardığı düşünülüyor.

2014 tarihli bilginin ortaya çıkmasından sonra ise analistler konuyla ilgili pek çok inceleme gerçekleştirdi ve 2017 senesinde Google'ın Apple'a 3 milyar dolar ödeme yapmış olabileceğini açıkladı. 2017 tahminlerinden sonra ise ortaya daha da enteresan bir manzara çıktı. Goldman Sachs analisti Rod Hall'a göre Google'ın Apple'a 2018 senesinde 9 milyar dolara varan uçuk bir rakam ödemesi söz konusu.

Bu rakam bir iddiadan ibaret olsa da Apple'ın son dönemde Safari'de kullanıcılara arama motoru alternatifi sunması ve Siri üzerinden yapılan arama sayısının da sürekli olarak artması gibi nedenlerle rakamların giderek artması ve hatta önümüzdeki sene içerisinde 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Google ise en büyük gelir kaynağı olan arama motoru liderliğini elinden bırakmamak için Apple'ın pazardaki yerini de göz önünde bulundurarak bu ödemeleri yapmaya devam edecek gibi görünüyor.