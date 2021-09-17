Google, KKTC bayrağına önce yer verdi sonra sansürledi
17/09/2021
Google’ın reklam videosunda, arka planda görülen KKTC bayrağı 4 gün sonra sansürlendi.
Dünyaca ünlü arama motoru Google’un İngiltere için hazırladığı reklam filminde yer alan KKTC bayrağı kaldırıldı.
‘The more we learn, the closer we get’ adını taşıyan 1 dakikalık reklam filmi, Google UK hesabından 13 Eylül’de YouTube’dea paylaşıldı. Filmin 26’ncı saniyesinde ise arka planda KKTC bayrağı yer aldı. 4 gün boyunca YouTube’da dönen video, bugün sansüre uğradı. Şikayetler üzerine Google, KKTC bayrağını sansürleyerek yeniden yayımladı.