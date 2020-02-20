Google, konum isteyen uygulamalara sınırlama getiriyor

Google, uygulama geliştiricilere bazı sınırlamalar getirid. Artık geliştiricilerin konum takibi almadan Google’dan onay alması gerekecek.

Geçen yıl, Android 10 kullanıcıların bir uygulamanın konum erişimini yalnızca aktif olarak kullanıldığında sınırlandırmasına izin verildi. Bu yılın Android 11'i tek seferlik erişimle bunun yanı sıra “geliştiricilerin arka planda konum verilerine erişmek istiyorlarsa onay almasını” gerektiren yeni bir Google Play politikası üzerine kuruluyor.

Artık geliştiriciler, bir kullanıcının arka plandaki konum verilerine erişmek isterse Google'dan onay alması gerekiyor. Şirketin uygulama mağazası inceleme ekibi, yetkilendirme verirken aşağıdaki hususları dikkate alacak ve Google'ın tüm uygulamaları da bu kurala tabi:

Özellik kullanıcıya net bir değer sunuyor mu?

Kullanıcılar uygulamanın arka planda konumlarına erişmesini bekler miydi?

Özellik uygulamanın temel amacı için önemli mi?

Arka planda konum bilgisine erişmeden aynı deneyimi yaşayabilir misiniz?

Konuya ilişkin Google'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arka planda konum takibi yapan uygulamaları incelediğimizde çoğu uygulamanın buna ihtiyacı olmadığının farkına vardık. Bu uygulamaların büyük çoğunluğu, sadece kullanıcı uygulamayı kullandığı zaman konum takibi yaparak aynı işlevleri yerine getirebilecek durumdaydı. Kullanıcıların konum bilgilerini ne zaman paylaşacaklarını seçmelerini kolaylaştırmak istiyoruz. Uygulamalar gerek duymadıkları halde kullanıcılardan konum bilgisi almamalı."

Bu politika Nisan ayında başlayacak. 3 Ağustos'tan itibaren yeni uygulamalar ve 2 Kasım'da ise mevcut uygulamalar için politika uygulamaya konacak.

20/02/2020 17:45