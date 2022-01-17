Google, Londra'daki ofisi 1 milyar dolara satın alacak

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google dev bir satın alma gerçekleştiriyor.

Ancak çatı kuruluş Alphabet'in bu satın alması ise teknolojinin dışında.

Google, 2011 yılında geçtiği Londra ofisinin binasını almak için anlaşmaya vardı. Covent Garden'da yer alan ofis şirket 1 milyar doları gözden çıkardı.

Halihazırda ofiste 6 binden fazla kişi çalışıyor. Satınalmadan sonra Alphabet ofis için yenileme çalışması başlatacak. Ofisteki çalışmalar tamamlandığında çalşan sayısı 10 bine yükselecek.

Covent Garden'daki bina renkli dış cephesiyle dikkat çekiyor. 38 bin metre karelik çalışma alanına sahip binada 100'den fazla cafe, restoran ve konut bulunuyor.

Google çalışanları halihazırda uzaktan çalışıyor. Şirket Omicron varyantı nedeniyle ofise dönüşü erteledi.

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17/01/2022 15:18