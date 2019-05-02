Google Otomatik Silme özelliğini duyurdu

Google, kullanıcıların verilerini yönetmeleri için sunduğu araçlara "Otomatik Silme" özelliğini ekledi. İşte yeni özellik ve kullanım şekli.

Kullanıcı verilerinin giderek önem kazandığı günümüzde Google bu verilerle ilgili yeni bir düzenleme aracını duyurdu. Otomatik Silme özelliği sayesinde kullanıcıların verileri belli bir süre sonra otomatik olarak silinecek.

Yeni eklenen "Otomatik Silme" kontrolleri sayesinde kullanıcılar Konum Geçmişi ve Web ve Uygulama Etkinliği gibi etkinlik verilerinin belirledikleri bir süre sonunda otomatik olarak silinmesi için gerekli düzenlemeyi kolayca yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklama Google Resmi bloğunda aşağıdaki şekilde anlatılıyor:

İster en son haberlere ister en hızlı sürüş rotasına bakıyor olsun, Google olarak ürünlerimizin herkese yardımcı olmasını amaçlıyoruz. Konum Geçmişi veya Web ve Uygulama Etkinliği ayarlarını açık konuma getirdiğinizde, bu veriler Google ürünlerinin sizin için daha kullanışlı olmasını sağlayabiliyor. Örneğin hoşunuza gidecek bir restoran önermek veya bir önceki aramada kaldığınız yerden devam etmek gibi… Verilerinizi özel ve güvenli şekilde tutmak için çalışırken, sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda verilerinizi yönetmeniz ve silmeniz için daha kolay yöntemler sunmamız gerektiği sonucuna vardık.

Halihazırda Konum Geçmişi ve Web ve Uygulama Etkinliğinizi açma/kapama kontrollerine Google Hesap hizmeti üzerinden kolayca erişebiliyorsunuz ve dilerseniz verilerinizin tamamını veya bir bölümünü elle silebiliyorsunuz. Şimdi, bu seçeneklere ek olarakverilerinizi yönetmeyi daha da kolaylaştıran "otomatik-silme" kontrollerini duyuruyoruz. Sistem şöyle işliyor:

Etkinlik verilerinizi ne kadar süreyle tutmak istediğinize ilişkin -3 veya 18 gibi- bir zaman sınırı seçtikten sonra bu süreden daha eski olan her türlü veri otomatik olarak ve sürekli şekilde siliniyor. Söz konusu kontroller ilk olarak Konum Geçmişi ile Web ve Uygulama Etkinliği için geçerli olacak ve önümüzdeki haftalarda kapsamı genişleyecek.