Google Play Store listeyi açıkladı: 2022'deki en iyi uygulamalar ve oyunlar

Akıllı telefonların gündelik hayattaki kullanımı günden güne artıyor. RTÜK tarafından yapılan son araştırmaya göre gençlerin internette geçirdiği zaman televizyon izleme süresini yaklaşık 3'e katladı. Gençlerin 2018'de 2 saat 51 dakika olan TV izleme süresi de 1 saat 42 dakikaya düştü.

Araştırmanın, internet kullanımına dair verileri ise 15-21 yaş grubundaki gençlerin yüzde 92,3'ünün internet kullandığını ortaya koydu.

Dünya genelinde 6 saat 54 dakika olan internet kullanımı ortalamasının Türkiye genelinde 7 saat 57 dakika olduğunu belirleyen araştırmaya göre, gençler günlük 4 saat 37 dakika internet kullanıyor.

Akıllı telefonlardaki bu kullanımda iki temel oyuncu var; Apple ve Google. İki farklı işletim sisteminin birçok farklı uygulaması bulunuyor.

Android işletim sistemi milyarlarca cihazda kullanıyor. Buradaki uygulamalar çoğunlukla Google Play Store üzerinden indiriliyor.

Google, Play Store'daki 2022 verilerini açıkladı. En iyi uygulamalar ve oyunlar da belli oldu.

2022 GOOGLE EN İYİ UYGULAMALAR

Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO



Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile



Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal



Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

En iyi Google Play Store uygulamaları (2022)

Eğlence: PetStar



Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget



Kişisel gelişim: Breathwrk



Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent



Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker



İşlevsellik: Recover Athletics



Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble

Sağlık: The STIGMA App



Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario



Akıllı saatler için en iyisi: Todoist



Tabletler için en iyisi: Pocket



Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab

En iyi Google Play Store oyunları (2022)

Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte



Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe



Spontane aktivite: Angry Birds Journey



Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons



Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies



Hikâye örgüsü: Papers, Please



Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

Dikkat çekme: Genshin Impact



Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox



Play Pass: Very Little Nightmares

Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants



Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy



Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please



Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox

01/12/2022 11:54