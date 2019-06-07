Google Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Teknoloji devi Google'ın 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin tanıtımı Mart yında yapılmştı. Şirket yaptığı açıklamayla çıkış tatrihini ve fiyatını da duyurdu.

Dünyanın en büyük arama motoru ve internet hizmetleri şirketi Google, yıllık cirosu 140 milyar dolara ulaşan oyun sektörüne resmen giriş yapıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında tanıtımını yaptığı 'Stadia' isimli bulut oyun sisteminin Kasım ayından itibaren 14 ülkede hizmete gireceğini duyurdu.

Stadia platformlar arası destek sunarak istediğiniz oyunu istediğiniz cihazda oynamanızı sağlayacak bir platform.

Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarındaki Kanada, ABD, Belçika, Finlandiye, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İngiltere, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve İngiltere'de satışa çıkacak.

"Nerede ve ne zaman isterse oyun oyna" sloganıyla yola çıkan Stadia, kullanıcılarına istedikleri cihazı kullanarak istedikleri yerde oyun keyfini deneyimleyebilmelerini amaçlıyor.

Bu nedenle Stadia'yı 'oyun dünyasının Netflix'i olarak nitelendiriliyor.

Stadia'nın başlangıç paketinin fiyatı ise 129 dolar olarak belirlendi. Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü bulunuyor. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine bu paket içerisinde yer alıyor.

Öte yandan, aylık abonelik alan kullanıcılar Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Ne var ki tüm oyunlar aylık 9,99 dolar dahilindeki pakette yer almıyor. Zira, yeni çıkan oyunlar için ayrıca ödeme yapılacak.

Öte yandan, Stadia kumandaları 2020 yılında ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak.