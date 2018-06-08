Google tipi uçan araç

Kitty Hawk firmasının ‘dev bir drone’u andıran uçan aracı ‘Flyer’ tanıtıldı. Google’ın kurucularından Larry Page’in desteklediği Flyer, yerden 3 metre yüksekte, 32 km hızla uçabiliyor.

Google’ın kurucularından Larry Page’in finansman sağladığı Kitty Hawk firması, Flyer adlı uçan aracın tanıtımını önceki gün yaptı.

Tam 10 adet pervanesi bulunan Flyer, tek kişilik tasarlanmış. Sadece 113 kg ağırlığındaki Flyer, saatte 32 km hıza çıkabiliyor ve yerden 3 metre yükselebiliyor.

Uçan aracın ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı ise açıklanmadı.

İki joystickle yönetilen Flyer’ı uçurmak için bir saatlik eğitim yetiyor.

Başlangıç olarak havada kalma süresi 20 dakika olan aracın kentler arasını katedebilecek kadar havada kalabilecek seviyeye getirilmesi planlanıyor.