Google ve Harvard Üniversitesi, insan beyninin en detaylı haritasını oluşturdu

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları ve teknoloji devi Google'ın ortaklığında, insan beyninin üç boyutlu ve en detaylı haritası oluşturuldu. 225 milyon görüntü ve bir milyon gigabayttan fazla verinin kullanıldığı haritanın, sinirbilim ve ilgili alanda çalışanlar için güvenilir bir kaynak olarak kullanılması hedefleniyor.

BİR MİLYON GİGABAYTTAN FAZLA VERİ KULLANILDI

Teknoloji devi Google ve Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları, 225 milyon görüntü ve bir milyon gigabayttan fazla veri kullanarak insan beyninin küçük bir bölümünün göz atılabilir 3 boyutlu bir haritasını geliştirdi.

Renk kodlu harita, tek bir nörona bağlanan 4 bin aksonu gösteriyor. Aksonlar, sinir sisteminde duyusal girdileri almaktan sorumlu en temel hücreleri oluşturuyor. Sadece bir milimetre küp beyin dokusunu temsil etmesine rağmen, çalışma herhangi bir tür için bu kadar ayrıntılı olarak görüntülenen ve yeniden oluşturulan en kapsamlı harita olarak kayıtlara geçti.

SİNAPS, AKSON, DENDRİT, MİYELİN VE DİĞERLERİ

Harita ayrıca, on binlerce yapılandırılmış nöron, milyonlarca nöron parçası, 130 milyon açıklamalı sinaps ve akson yapısı, dendritler ve miyelinler de dahil olmak üzere çeşitli hücre alt yapılarını da içeriyor.

Harvard Üniversitesi'ndeki Lichtman Lab ve Google'daki araştırmacılar haritayı oluşturmak için bir insan beyin korteksinin temporal lobundan mikroskobik örnek aldıklarını açıkladı.

Bu doku numunesi, her biri yaklaşık 30 nanometre kalınlığında 5 bin 300 dilime kesilmeden önce lekelendi ve reçineyle kaplandı.

Yaklaşık 4 nanometreye kadar yakınlaştırabilen bir elektron mikroskobu numuneyi taradı ve tek bir 3 boyutlu görüntüyü hacmi ortaya çıkarmak için bir araya getirilebilecek 225 milyon iki boyutlu fotoğraf oluşturdu.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan Google, 1 Haziran tarihli bir blog yazısında, “kazanılan içgörüler, en iyi ihtimalle, sinirbilimdeki en ilginç nesne olan insan beynini anlamak için yalnızca kısmen bilgilendiricidir” ifadelerini kullandı.

Proje için doku örnekleri, cerrahların epilepsiyi hafifletmek için ameliyat yaparken normal serebral korteks parçalarını çıkardığı Massachusetts General Hospital'daki hastalar tarafından isimsiz olarak sağlandı. Üç boyutlu harita korteksin altı katmanının tamamında birden fazla hücre tipini kapsayan insan korteksindeki sinaptik bağlantının ilk büyük ölçekli çalışması oldu.

Genellikle 'gri madde' olarak adlandırılan serebral korteks, memeli beyninin en büyük kısmını oluşturuyor ve altı katmana kadar sinir hücresi barındırıyor. Gri madde, düşünme, planlama, algılama, dil, hafıza ve gönüllü hareket gibi birçok üst düzey işlevden sorumlu.

Öte yandan, haritayı görüntülemek isteyenler açık kaynaklı bir çevrimiçi 3 boyutlu görselleştirme arayüzü olan Neuroglancer’ı ziyaret edebileceği ifade edildi. Neuroglancer'ın ziyaretçileri, katmanlarına göre belirli hücreleri seçerek gelen ve giden sinapsları görüntüleyebiliyor.

"İNSAN BEYNİNİ İNCELEMEK İÇİN YENİ BİR YOL"

Google, projenin ana amacının insan beynini incelemek için yeni bir yol üretirken aynı zamanda bir organizmanın sinir sistemini haritalamak için kullanılan temel teknolojiyi geliştirmek olduğunu ifade etti.

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08/06/2021 10:45