Google'a 296 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurumu, Google'a yönelik başlattığı son soruşturmasında nihai kararını verdi. Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon 84 bin 899 lira idari para cezası kesti.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 296 milyon 84 bin TL ceza kesti.

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14/04/2021 17:56