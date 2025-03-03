Google'da okul harçlığını çıkarmak isterken milyoner oldu

Bazen büyük fikirler, en basit meraklardan doğar. İngiliz girişimci Alex Tew, üniversite masraflarını karşılamak için Google’da para kazanmanın yollarını araştırırken, onu milyoner yapacak fikri buldu.

2005 yılında 21 yaşında olan Alex, "The Million Dollar Homepage" adını verdiği internet sitesini kurarak, burada piksel bazlı reklam alanları satmaya karar verdi. Fikir basitti: Bir web sayfasında 1 milyon piksel vardı ve her pikseli 1 dolara satarak toplamda 1 milyon dolar kazanmayı hedefledi.

ISA SÜREDE BÜYÜK MARKALARA VE MİLYON DOLARA ULAŞTI

Başlangıçta küçük bir bütçeyle yola çıkan Alex, önce arkadaşlarına ve ailesine reklam alanları sattı. Ancak proje hızla viral hale geldi ve büyük markalar bile piksel satın almaya başladı. İnternet dünyasında büyük yankı uyandıran bu girişim, sadece birkaç ay içinde hedeflenen 1 milyon doları aştı. Tew'in dönemine göre sınırları zorlayan bu sıra dışı fikri, hala internet tarihinin en yaratıcı projelerinden biri olarak gösterilmeye devam ediyor...