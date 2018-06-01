Bilimsel bir altyapısı olmamasına rağmen son yılların en çok konuşulan iddialarından biri olan "düz dünya" akımı bir kez daha gündemde. Zira Google bu akıma mensup olanları kızdıracak bir adım attı. Online çeviri servisi Google Translate'e bir güncelleme yapan teknoloji devi, 'I am a flat-earther' (Ben bir düz dünyacıyım) metnini Ben çıldırmış biriyim olarak çevirmeye başladı.

Google'ın bu adımı kısa sürede önce sosyal medyada günün konusu oldu, ardından ülke basınında kendisine geniş yer buldu. Ancak Google düz dünya savunucularını ti'ye alan tek isim değil. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk da son dönemde gündemden düşmeyen "düz dünya" teorisini ti'ye almıştı.