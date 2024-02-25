Google'dan 'Gmail kapatılıyor' söylentilerine yanıt

Google, sahte bir e-postanın kullanıcıları arasında paniğe yol açması üzerine Gmail'in kapatıldığını yalanlamak zorunda kaldı.

Eskiden Twitter diye bilinen X'te yayımlanan gönderide hizmetin "kullanımdan kaldırıldığı" iddia ediliyordu. İlk gönderi bunun bir şaka olduğunu açıkça ortaya koyuyordu (Google'ın Gemini AI hizmetiyle ilgili bir karışıklık nedeniyle kazara gerçekleştiğini iddia ediyordu) ancak hizmetin kapatıldığına dair gerçek gibi görünen bir mesaj içeriyordu.

Ancak bu mesaj, Google'ın temel HTML görünümünü ortadan kaldırmasıyla ilgili gerçek bir e-postaya dayanıyordu. Gmail'in tamamen hizmetten kaldırıldığı izlenimini vermek için yeniden düzenlenmişti.

Viral gönderide "Gmail'le ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmak üzere sizlere ulaşıyoruz" deniyor.

Yıllarca dünya çapında milyonları birbirine bağlayan, kesintisiz iletişim sağlayan ve sayısız bağlantıyı teşvik eden Gmail'in yolculuğu sona eriyor.

Duyuru kısmen gerçek gibi görünmüş olabilir çünkü Google, popüler olsalar bile hizmetlerini kapatmakta bir üne sahip. O kadar çok Google ürünü kaldırıldı ki bunlar artık "Killed by Google" (Google Tarafından Kaldırıldı) diye bilinen ve toplam 293 uygulama, hizmet ve donanımın listelendiği özel bir internet sitesinde takip ediliyor.

Ancak bu mesaj sahteydi. Google e-posta hizmetinden kurtulacak gibi görünmüyor.

Şirket X'te "Gmail kalıcı" diye yazdı.

Gmail 2004'te, 1 Nisan'da kullanıma sunulmuş ve pek çok kişi tarafından bir aldatmaca olduğu sonucuna varılmıştı. Ancak çok daha fazla özellik ve kullanıcı kazanmaya devam etti.

Google hizmeti kaç kişinin kullandığına dair bilgi vermiyor fakat tahminler yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcı olduğunu gösteriyor. Bu da onu kolayca dünyanın en büyük e-posta hizmeti haline getirecektir.

Independent Türkçe