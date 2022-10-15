Google’dan hologramlı sohbet adımı

Geçtiğimiz günlerde Mark Zuckerberg, avatarlarla toplantıların yapılabileceğini duyurduktan sonra benzer bir adım da Google'dan geldi. Google, gerçekçi avatarlarla 3D görüntülü görüşmeleri test etmeye başladı.

Koronavirüs salgınıyla beraber değişen çalışma hayatı teknolojinin gelişimini de etkiliyor. Geçen yıl Google, yorucu görüntülü aramaları çok daha gerçekçi deneyimlerle değiştirmeyi umarak “Project Starline”ı tanıtmıştı.

Starline ile Google görüşmeleri, holografik bir sohbete dönüştürmeyi hedefliyor. Bir süredir şirket kendi ofislerindeki testlerden sonra, çalışanların küresel olarak iş arkadaşlarıyla bağlantı kurması için Starline’ı gerçek iş yerlerine götürmeye hazır olduğunu söylüyor.

Google, projenin bazı ofislerde uygulanmaya başlandığı da belirtiliyor. Ancak programın ne zaman ticari kullanıma hazır olacağı konusunda henüz bir bilgi verilmiyor.

Starline, VR (sanal gerçeklik) konferanslarına farklı bir yaklaşım getirirken, Meta dahil diğer şirketler de avatarları çeşitlendirmek ve yüz ifadelerini aktarmak için göz takip cihazları ve kameralar geliştirmek üzerinde çalışıyor

Bu habere tepkiniz:



15/10/2022 23:10