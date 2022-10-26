Google'dan milyonları etkileyen karar!

Milyonlarca kişinin kullandığı internet tarayıcısı Google tarafından yapılan son paylaşıma göre, Windows 7 ve Windows 8.1 sürümlerini kullanan kişiler daha fazla güvenlik ve sürüm güncellemesi almayacak.

WİNDOWS 7 VE 8.1'DE ARTIK CHROME GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK

Teknoloji devi Google, 2023’ün başından itibaren Windows 7 ve Windows 8.1’den kademeli olarak ayrılacağını açıkladı.

Microsoft'un efsane olan bu iki işletim sistemi, önümüzdeki yıldan itibaren Google Chrome güncellemesi almayacak ve bu Windows sürümlerini kullanan birçok kişi başka bir tarayıcı kullanmaya başlayacak.

ESKİ SÜRÜM KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Bilgisayarları Windows 7 ve 8.1 destekleyen kişiler, Chrome'un bu güncellemesi sonrasında eski sürümlerini kullanmaya devam edebilecek ancak Chrome'un yeni özellikler ve güvenlik güncellemelerini yüklemek mümkün olmayacak.



7 Şubat’ta erişime açılması beklenen Chrome 110 ile her iki işletim sisteminden de destek tamamen kesilecek.

WİNDOWS 10 VE 11 KULLANICILARI İÇİN ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK

Google tarafından Chrome duyuru sayfasında sadece Windows 10 veya Windows 11’in güncelleme almaya devam edeceği belirtildi. Bu, en yeni özelliklerin ve güvenlik yamalarının sadece iki işletim sistemine verileceği anlamına geliyor.



Google Chrome desteği 10 Ocak tarihinden itibaren son bulacak. Bu kararın, Microsoft’un Windows 7 ve Windows 8.1 için genişletilmiş desteği sonlandırmasıyla aynı güne denk geldiğini belirtmek gerekiyor.

CHROME ALTERNATİFİ TARAYICILARA GEÇİŞ YAPILABİLİR

Google tarafından yapılacak olan bu hamle sonrasında birçok eski kullanıcı arkada bırakılmış olacak. Bilgisayarı Windows 10 veya Windows 11 desteklemeyenler, yani hala Windows 7 veya 8.1 kullanan kişiler Chrome alternatifi tarayıcılara geçiş yapabilir.

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26/10/2022 15:44